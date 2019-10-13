Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем господдержки аграрной отрасли Крыма за пять лет превысил 12 млрд рублей

На сегодняшний день агросектор составляет 11% валового продукта региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Объем государственной поддержки аграрной отрасли экономики Крыма с 2014 года превысил 12 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что на сегодняшний день обновляется парк сельскохозяйственной техники, закладываются новые сады и виноградники, за счет собственного производства полностью обеспечены потребности Крыма в продовольственной пшенице, мясе птицы, частично - в овощах, значительно увеличено производство плодов и ягод.

"Во многом это результат государственной поддержки отрасли, объем которой с 2014 по 2019 год превысил 12 миллиардов рублей", - подчеркнул Аксенов.

В числе значимых приоритетов аграрной политики - модернизация предприятий агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие мелиорации и социальной сферы села.

Аграрии полуострова в этом году собрали порядка 1,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Агросектор составляет 11% крымского валового регионального продукта.

Аксенов добавил, что в сельской местности живет 48% крымчан, в сельском хозяйстве в регионе задействовано более 100 тыс. человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Министр экономического развития отметил, что российский рынок облигаций пользуется популярностью у компаний и инвесторов из ЕС. По данным Financial Times, иностранцам принадлежит около 30% рублевых займов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС