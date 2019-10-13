Объем господдержки аграрной отрасли Крыма за пять лет превысил 12 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Объем государственной поддержки аграрной отрасли экономики Крыма с 2014 года превысил 12 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что на сегодняшний день обновляется парк сельскохозяйственной техники, закладываются новые сады и виноградники, за счет собственного производства полностью обеспечены потребности Крыма в продовольственной пшенице, мясе птицы, частично - в овощах, значительно увеличено производство плодов и ягод.

"Во многом это результат государственной поддержки отрасли, объем которой с 2014 по 2019 год превысил 12 миллиардов рублей", - подчеркнул Аксенов.

В числе значимых приоритетов аграрной политики - модернизация предприятий агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие мелиорации и социальной сферы села.

Аграрии полуострова в этом году собрали порядка 1,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Агросектор составляет 11% крымского валового регионального продукта.

Аксенов добавил, что в сельской местности живет 48% крымчан, в сельском хозяйстве в регионе задействовано более 100 тыс. человек.