СМИ: в Швеции могут запретить поставки оборудования 5G Huawei

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Поправки к закону, касающегося поставщиков оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, подготовлены в Швеции. Они будут приняты парламентом уже этой осенью, сообщает в воскресенье телеканал SVT .

Согласно поправкам, условия и критерии для поставщиков будут определять министерство обороны и полиция безопасности СЕПО, что позволит не допустить определенных иностранных производителей на шведский рынок. Со ссылкой на свои источники телеканал отмечает, что поправки направлены главным образом против китайской компании Huawei, являющейся на сегодняшний день мировым лидеров в области оборудования для мобильной связи. Несколько лет назад она обошла своего шведского конкурента, компанию Ericsson. В частности, именно Huawei поставила компоненты для первой сети 5G в Финляндии.

"Эта поправка позволит отказать в разрешении на поставки, если поставщик представляет угрозу для безопасности Швеции. Она также дает возможность отзывать разрешение у операторов, - отметил в интервью Эс-вэ-тэ министр цифровизации Андерс Игеман. - Мы просто не можем допустить компоненты, угрожающие безопасности. Я и правительство считаем ценным принятие нового законодательства до аукциона по продаже новых лицензий на 5G в начале 2020 года".

Угроза безопасности

В сетях шведских операторов мобильной связи присутствует много компонентов от Huawei. Но сами операторы не видят в китайском производителе угрозы для безопасности.

В институте оборонных исследований страны придерживаются иного мнения. "Сеть 5G будет присутствовать во всем обществе. Здесь речь о коммуникации не только между людьми, но и между устройствами, беспилотными автомобилями и критически важной инфраструктуре. Поэтому неясности, существующие вокруг Huawei, здесь просто недопустимы. Например, многое из того, что касается владельцев Huawei, пока находится в тени", - рассказал телеканалу эксперт института Еркер Хельстрём.

Он также напоминает, что китайский закон о разведке обязывает китайские предприятия и частных лиц помогать службе разведки в сборе информации.

В Huawei отвергают подобные обвинения. "За 31 год на рынке не было ничего такого, что указывало бы на то, что Huawei ставит под угрозу безопасность людей или их данных. Если бы компания сделала что-то неподобающее, это заметили бы, поскольку подобное всегда оставляет следы", - приводит SVT слова главы пресс-службы Huawei Джо Келли.

"Как компания мы следуем принципу, согласно которому для нас действуют местное законодательство. Мы всегда на 100% следуем шведским законам и предписаниям, и у нас нет никаких обязательств по отношению к китайским или каким-либо другим ведомствам", - прокомментировал ситуацию руководитель скандинавского отделения Huawei Кеннет Фредриксен.