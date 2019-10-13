Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда Telegram Open Network предоставит дополнительную информацию в течение следующей недели
Описание
© EPA-EFE/MAURITZ ANTIN

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября. Это связано с иском комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится в письме инвесторам, которое есть в распоряжении ТАСС и подлинность которого подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта.

"Мы вместе с консультантами продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и планируем предоставить дополнительную информацию в течение следующей недели", - говорится в письме.

Также команда проекта отмечает, что разочарована тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила подать иск. "Telegram в течение последних 18 месяцев пытался взаимодействовать с SEC и получать отзывы о блокчейне TON <...> Мы не согласны с позицией SEC", - говорится в письме.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов) мессенджера Telegram. Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network токенов Gram. По данным Комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

О проекте

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября. По информации издания, это первый раз, когда разработчики официально подтвердили, что успевают с релизом в срок. В противном случае им пришлось бы вернуть инвесторам $1,7 млрд.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Путин выступил за развитие экономических связей России с Саудовской Аравией и ОАЭ
Кроме того, российский лидер отметил "положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС