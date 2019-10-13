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РФ рассчитывает восстановить положительную динамику товарооборота с ОАЭ до конца 2019 г.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в 2019 году наблюдалось небольшое сокращение товарооборота

АБУ-ДАБИ, 13 октября. /ТАСС. Россия рассчитывает на восстановление положительной динамики товарооборота с Объединенными Арабскими Эмиратами до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии в Абу-Даби.

"В текущем году мы наблюдаем небольшое сокращение товарооборота [за январь-июль на 13%, до $889,1 млн]. Вместе с тем мы видим системные предпосылки для повышения положительной динамики. Мы рассчитываем, что до конца года она восстановится", - сказал министр.

Мантуров также отметил, что в среднесрочной перспективе рост товарооборота будет обеспечен, прежде всего, за счет реализации уже намеченных встречных инициатив и выхода на новые совместные проекты.

По итогам 2018 года двусторонний товарооборот РФ и ОАЭ вырос на 4%, составив $1,7 млрд. Улучшение показателей, в первую очередь, было зафиксировано в отношении поставок эмиратских партнеров, которые выросли на 20% до $0,21 млрд. Объем российского экспорта увеличился на 2% до $1,48 млрд.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссия
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