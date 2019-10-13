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Мантуров: Россия и ОАЭ могут начать сотрудничать при производстве авиалайнера МС-21

Как сообщил глава Минпромторга РФ, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь планирует посетить в ОАЭ предприятие по производству композитов на предмет индустриального взаимодействия и кооперации

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 13 октября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут наладить сотрудничество при производстве авиалайнера МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии в Абу-Даби в воскресенье.

"Взаимный интерес отмечен в продвижении на рынок Эмиратов ближнемагистрального самолета SSJ-100, среднемагистрального лайнера МС-21 и самолета-амфибии Бе-200. Важным аспектом в этой плоскости и партнерстве является готовность к развитию индустриально-технологического сотрудничества по проекту МС-21", - сказал министр.

По словам Мантурова, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь планирует посетить в ОАЭ предприятие по производству композитов на предмет индустриального взаимодействия и кооперации.

"Мы предлагаем эмиратским партнерам также обратить внимание на широкую линейку российской вертолетной техники", - добавил глава Минпромторга.

МС-21 - отечественный среднемагистральный авиалайнер. Самолет в версии МС-21-300 (от 163 до 211 мест) впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года. Также планируются варианты МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест), причем на базе последнего, как заявлял в ноябре 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов, ОАЭ и Россия могут совместно разработать гражданский самолет.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссияСлюсарь, Юрий БорисовичЧемезов, Сергей Викторович
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