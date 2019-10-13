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Россия рассматривает возможность поставок ОАЭ самолетов и вертолетов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал гражданскую авиацию одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечается в сообщении Минпромторга РФ по итогам прошедшего в воскресенье заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии, гражданская авиация - одно из приоритетных направлений сотрудничества двух стран.

"Одним из приоритетных направлений сотрудничества является гражданская авиация. Сейчас рассматривается возможность поставки российских самолетов и широкой линейки вертолетной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на внешние рынки", - говорится в сообщении министерства.

"Продвижению совместных проектов в сфере авиастроения будет способствовать заключение межведомственного соглашения в области летной годности", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее в воскресенье Мантуров сообщил журналистам, что Россия и ОАЭ могут наладить индустриально-технологическое сотрудничество при производстве авиалайнера МС-21.

Также в Минпромторге подчеркнули, что у РФ есть потенциал в области поставок российского нефтегазового оборудования, "в которых заинтересованы эмиратские партнеры, включая государственную нефтяную компанию ADNOC".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссия
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