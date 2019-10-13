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Путин посетит Саудовскую Аравию, где обсудит цены на нефть и ситуацию в Сирии

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах ожидается "обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в понедельник с государственным визитом Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

"Будут затронуты вопросы дальнейшей координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке", - сказал Ушаков. Он напомнил, что ранее "при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти".

Кроме того, по словам Ушакова, будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь идет о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также о военно-техническом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.

Как рассказал помощник президента РФ, на переговорах ожидается "обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". "Будет идти разговор о ситуации в Сирии, в районе Персидского залива, в Йемене, а также о палестинско-израильском урегулировании", - добавил он.

Представитель Кремля сообщил, что программой визита также предусмотрены участие Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета, беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и обед от его имени в честь российского президента.

Предыдущая поездка президента РФ в Саудовскую Аравию состоялась в феврале 2007 года, а в октябре 2017 года впервые в истории визит в Россию нанес саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Ушаков отметил, что Путин и король Сальман поддерживают связь по телефону, кроме того, президент РФ регулярно встречается с наследным принцем королевства.

На следующий день, 15 октября, Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты.

Сотрудничество в экономике и ВТС

В воскресенье в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia российский лидер заявил, что доволен уровнем экономических отношений с Саудовской Аравией, но считает, что есть много перспектив для наращивания сотрудничества. Он констатировал, что за последние годы "кардинальным образом поменялось" качество двусторонних отношений и в Москве рассматривают Саудовскую Аравию как дружественное государство. По мнению президента РФ, для развития экономических связей "еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший".

Путин обратил внимание и на развитие военно-технического сотрудничества Москвы и Эр-Рияда. В середине сентября, вскоре после беспрецедентной по масштабам атаки на саудовские энергетические объекты, российский лидер в Анкаре говорил, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. В качестве примера подобного взаимодействия он привел "мудрые решения" о покупке российских комплексов С-300 и С-400, которые приняли Иран и Турция.

Большой пакет соглашений

По словам помощника президента РФ, ожидается, что по итогам визита будут подписаны около 30 документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), только эта структура планирует подписать во время визита Путина в Эр-Рияд более 10 соглашений на сумму свыше $2 млрд с саудовскими компаниями. Эти документы посвящены сотрудничеству в сфере высоких технологий (в том числе в развитии искусственного интеллекта), космоса, логистики, транспорта, инфраструктурного строительства, нефтедобычи и нефтехимии, а также сельского хозяйства.

РФПИ также планирует подписать соглашение совместно с министерствами культуры России и Саудовской Аравии. Вместе с саудовским Минкультуры запланирован ряд мероприятий под общим названием "Культура России в Эр-Рияде", открытие которых состоится 14 октября. В программу войдут международная выставка современного искусства "Искусственный интеллект и диалог культур" и выставка из 19 картин Василия Кандинского, представленная Государственным Русским музеем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская Аравия
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