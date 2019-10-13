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Россия завершает переход на цифровое эфирное телевещание

Аналоговое вещание федеральных телеканалов предстоит отключить еще в 21 регионе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

"Символическое выключение аналогового вещания из Центра управления полетами произведут руководитель Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко и космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратят более 3 тыс. из 13 тыс. аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире. Вещание прекратится, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Севастополе и Крыму. Отключение затронет Астраханскую и Волгоградскую, Оренбургскую и Саратовскую области, Башкирию и Татарстан, в Сибири - Забайкалье и Республику Алтай, а на Северном Кавказе - Дагестан и Ингушетию. Кроме того, аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено в двух областях Центрального федерального округа - Калужской и Курской, четырех регионах Северо-Запада - Вологодской, Мурманской, Псковской областях и Карелии, а также в Челябинской области.

В РТРС напомнили, что в России создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой 5040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 млн кв. км, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4%.

Создание цифровой телесети было ключевым мероприятием федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". За годы реализации программы в стране было продано около 100 млн телевизоров с поддержкой цифрового стандарта и около 20 млн приставок для старых телевизоров. Это позволило приступить к поэтапному отключению аналогового вещания. Первым регионом, где оно прекратилось, стала 3 декабря 2018 года Тверская область. После этого оно было отключено еще в 63 регионах: 11 февраля (7 регионов), 15 апреля (20) и 3 июня (36).

Первые часы

Сразу после прекращения аналоговой трансляции федеральных телеканалов на их частотах будет транслироваться видеоролик. Он покажет, как настроить цифровое телевидение и будет демонстрироваться в течение недели. В ролике указан номер горячей линии, по которому можно уточнить, как выбрать, подключить и настроить телевизор, приставку и антенну. В 21 регионе в филиалах РТРС прошли подготовку более 20 тыс. волонтеров для помощи тем, у кого возникнут сложности с подключением и настройкой приемного оборудования.

Региональные телекомпании продолжат работу в аналоговом режиме. Телезрители смогут смотреть их наряду с цифровыми.

В регионах

Комфортный переход на цифровое вещание в регионах четвертой волны обеспечивают операторы горячих линий и многочисленные волонтеры.

Идея привлечь волонтеров родилась в Карелии, поэтому в регионе к их обучению подошли особенно тщательно, рассказала ТАСС руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева. Все необходимые знания карельские волонтеры - более 250 человек - получают от специалистов республиканского радиотелевизионного передающего центра. Привлекли и школьников - они по итогам "цифровых уроков" в качестве домашнего задания подключали к "цифре" своих родственников.

В Татарстане помощь в переходе на цифровое вещание оказывали более 2 тыс. волонтеров. На круглосуточную горячую линию в регионе с 1 апреля поступило более 3,4 тыс. обращений.

В Санкт-Петербурге, как отметил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в рамках подготовки к переходу на цифровое вещание социальные работники провели консультации для 93 тыс. человек, включая ветеранов и блокадников.

"На территории Псковской области 350 волонтеров, у нас создан информационный ресурс, на нем можно подать заявку на выезд волонтера. Волонтеры только настраивают оборудование, они приходят, соединяют провода, антенну и приставку и настраивают ее. Это основная задача волонтера", - рассказал ТАСС руководитель регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

В Ингушетии горячая линия будет действовать до конца октября.

Сложности перехода

Одним из немногих регионов России, где техническую возможность смотреть в "цифре" телеканалы имеют все жители, является Астраханская область. По оценке властей Псковской области, цифровым вещанием после перехода будет охвачено 99,8% территории региона, в Вологодской и Оренбургской областях охват населения превышает 98%, а остальные смогут принимать сигнал с помощью спутникового оборудования. Им смогут воспользоваться 5,27 тыс. домохозяйств в Ленинградской области и жители 39 населенных пунктов Алтая.

В Татарстане прием цифрового эфирного телевещания по географическим причинам будет затруднен в 157 поселениях, а в Башкирии без сигнала могут остаться 1259 населенных пунктов, что связано в первую очередь со сложным рельефом.

"На данный момент 98,4% жителей Саратовской области проживают в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением. 1,6% населения находится в "белых зонах" - территориях, где прием цифрового сигнала возможен только с помощью спутникового оборудования. После перехода региона на цифровое телевещание четыре провайдера готовы обеспечить жителей таких районов 20 каналами в цифровом качестве без взимания абонентской платы", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики области.

В Калужской области проблема с сигналом существует в 145 населенных пунктах, где находятся порядка 2,7 тыс. домохозяйств. Там будут устанавливать комплекты спутникового и кабельного, а также IP-телевидения. По данным пресс-службы правительства Челябинской области, более 2,1 тыс. льготников, живущих в поселениях вне зоны приема цифрового сигнала, получили в общей сложности 2,32 млн рублей на покупку и установку спутникового оборудования.

Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев. По его словам, с переходом на цифровое телевещание в республике из-за сложности ее рельефа появятся немногочисленные "пустые" зоны, в которых прием телепередач окажется невозможным. В таких зонах, по данным министерства, расположено более 600 домохозяйств, 462 из них относятся к льготным категориям, им предоставлены спутниковые комплекты с бесплатным абонентским обслуживанием.

"Цифровым телевидением с начала года покрыто и 95% территории Республики Крым. В Крыму уникальная ситуация, у нас есть и третий мультиплекс - региональный. Всего в цифровом телевидении у нас будет 27 каналов, по всей территории Российской Федерации - 20 телеканалов и три радио", - отметил в беседе с ТАСС и.о. министра внутренней политики, информации и связи региона Сергей Зырянов. Еще в конце 2018 года также о готовности общей инфраструктуры к переходу на "цифру" сообщали и власти Севастополя.

Мурманская область, где в гарнизоне подводников Северного флота Видяево в декабре 2018 года была установлена последняя в РФ трансляционная вышка, завершившая программу создания в стране инфраструктуры цифрового ТВ, также переходит на "цифру" с четвертой волной. При этом в регионе много отдаленных поселков, что внесло свои особенности в процесс перехода. Села, где по географическим причинам недоступен сигнал цифрового ТВ, обеспечены спутниковой связью, а отдаленные оленеводческие села будут подключены через интернет.

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