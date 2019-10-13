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Лимаренко: на Сахалине и Курилах обустроят три новые взлетно-посадочные полосы

По словам губернатора области, это поспособствует развитию туризма в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Три новые взлетно-посадочные полосы (ВПП) обустроят на Сахалине и Курильских островах. В частности, это поспособствует развитию туризма в регионе, сообщил в интервью ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Строим новую ВПП в Охе, запланировали такую же на Парамушире. На Шикотане выбрали место, сейчас занялись поиском ресурсов. Если федеральный центр не поддержит, сами найдем средства", - сказал собеседник агентства.

По информации правительства региона, новая полоса в Охе улучшит регулярность полетов на север Сахалина. Что касается Парамушира и Шикотана, по мнению губернатора, туризм на Курильских островах имеет большой потенциал, и строительство ВПП поможет его развить. Ранее он сообщал, что правительство области ведет активную работу для развития этого направления, также в этом заинтересованы и федеральные власти.

Ранее сообщалось, что главный аэропорт Сахалинской области обновляет ВПП. Строительство новой сейсмически защищенной полосы на территории международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) потребует, по предварительным подсчетам, 13,6 млрд рублей. Помимо этого, аэропорт ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным.

Теги
РоссияСахалинская область
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