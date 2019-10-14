Ростом котировок отреагировала биржа Гонконга на продвижение торговой сделки США и КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 октября. /ТАСС/. Новая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок на фоне сообщений о том, что США и Китай достигли принципиальных договоренностей по торговой сделке. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии поднялся на 212 пунктов (0,81%) и достиг значения 26520, свидетельствуют данные этой площадки.

Лучшие результаты демонстрируют компании, связанные с финансовым и производственным секторами, а также фармацевтикой. Почти на 4% подорожали ценные бумаги целлюлозно-бумажного комбината Nine Dragons Paper, который, помимо Китая, имеет активы на территории США.

Инвесторов воодушевили сообщения о прорыве, достигнутом на торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что стороны подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности через несколько недель будут "зафиксированы на бумаге".

На этом фоне положительная динамика также охватила фондовые площадки материкового Китая.