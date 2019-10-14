Эксперты: Китай заключит торговый договор зимой, если США не будут "ловчить"

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Письменный вариант торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами может быть заключен в течение предстоящей зимы, если Белый дом внезапно вновь "не выкинет какой-нибудь из своих трюков". Такую точку зрения высказали в понедельник китайской газете "Глобал таймс" эксперты КНР.

"Что касается так называемой сделки первого этапа, думаю, письменное соглашение будет заключено зимой. При условии, что США больше не станут прибегать к своим трюкам", - полагает ведущий специалист Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете Дун Шаопэн. По его словам, Вашингтону необходимо воздержаться от односторонних выпадов в адрес Пекина.

Как полагает его коллега из Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй, Белый дом по-прежнему способен предпринять неожиданные шаги вопреки своим обещаниям. "Мы не можем полностью доверять администрации Трампа", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что американская сторона готова в любой момент вновь задействовать рычаги давления на Китай ради собственной выгоды. "Нынешнее перемирие не означает, что торговая война близится к концу. До тех пор, пока Соединенные Штаты не почувствуют настоящую боль, их будет не так легко остановить", - подытожил Мэй Синьюй.

Эксперты напомнили, что Пекин готов отменить все дополнительные пошлины на товары из США в случае, если они сдержат свои обещания и подпишут с КНР равноправное торговое соглашение.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам сельхозпродукции из Соединенных Штатов. Для устранения торговых противоречий Пекин и Вашингтон уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Ранее американская сторона перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая с 17 сентября освободили от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из США.