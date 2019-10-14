Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3% и составил около $35,64 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до $44,49 млрд.

Только за сентябрь объем торговли двух стран составил $9,47 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.