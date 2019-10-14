Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Он достиг $80,13 млрд

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3% и составил около $35,64 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до $44,49 млрд.

Только за сентябрь объем торговли двух стран составил $9,47 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%
Он составил $402,66 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС