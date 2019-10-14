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Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции "Совхоза им. Ленина"

Шесть акционеров совхоза требовали взыскать в его пользу с Грудинина убытки в размере 2,1 млрд рублей, реальный ущерб 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области заблокировал акции "Совхоза имени Ленина", принадлежащие Павлу Грудинину, его троим детям и работнику совхоза Александру Федорову. Заявление в суд подала его бывшая жена Ирина Грудинина по иску шести акционеров совхоза, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как следует из опубликованного определения, акционеры совхоза - Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова - требовали взыскать в его пользу с Грудинина убытки в размере 2,1 млрд рублей, реальный ущерб 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду 1 млрд рублей. Акционеры обвиняют Грудинина в сокрытии имущества, которое принадлежало бывшим супругам Грудининым. Ирина Грудинина поддерживает требования истцов, но участвует в деле в качестве третьего лица.

Сам Грудинин передал часть акций в номинальное владение детям Александре, Дарье, Антону и работнику завхоза Федорову. Суд признал эти действия способом сокрытия имущества и заблокировал операции с акциями "Совхоза имени Ленина" для Павла Грудинина, его детей и Александра Федорова.

Павел Грудинин баллотировался от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года. Согласно сведениям о его доходах и имуществе, опубликованным на сайте ЦИК, он владеет 1,993 млн акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". По словам Грудинина, ему принадлежат 44% акций предприятия. "Совхоз имени Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе, крупнейший в Московской области производитель клубники.

Теги
РоссияГрудинин, Павел Николаевич
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