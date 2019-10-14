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Рост рынка 5G в России может достичь 74% в год

При этом в дорожной карте Технологии беспроводной связи" отмечается, что внедрение 5G в России может привести к усилению цифрового неравенства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Среднегодовые темпы роста российского рынка 5G могут составить 74%, превышая средний показатель в мире, равный 34%. Об этом говорится в дорожной карте "Технологии беспроводной связи", разработанной Национальным центром информатизации (входит в Ростех) и опубликованной в понедельник на сайте Минкомсвязи РФ.

Как отмечают эксперты, развитие беспроводных технологий связи обеспечит рост рынка мобильных устройств за счет внедрения таких сервисов, как массовые машинные коммуникации и критически важные сервисы со сверхнизкой задержкой. Также это обеспечит рост рынка и количества предоставляемых услуг благодаря увеличению пропускной способности мобильной сети и уменьшению задержек передачи информации.

"Прогнозируется, что совокупный среднегодовой темп роста 5G в РФ составит 74% в год, что значительно превосходит мировой показатель - 34%", - поясняется в документе.

Однако для достижения этих показателей, предупреждают эксперты, необходимо решить, в том числе, вопрос дефицита радиочастотного ресурса в приоритетных диапазонах для развития 5G.

"Приоритетными полосами радиочастот является диапазон 3,4-3,8 ГГц и спектр частот цифрового телевидения в диапазоне 694-800 МГц. В настоящий момент частотные диапазоны, в которых планируется развертывание сетей 5G, заняты преимущественно радиоэлектронными системами фиксированной спутниковой связи различного назначения (правительственной и гражданской)", - напоминают авторы дорожной карты.

Вместе с тем отмечается, что альтернативным диапазоном частот для развертывания сетей 5G может быть диапазон 4,4-5 ГГц. Он подходит для организации покрытия в районах с высокой плотностью трафика на базе существующих площадок и поддержки основного набора услуг 5G, обеспечивающего доступ к мультимедийному контенту, услугам и данным, а также "облачным" сервисам.

Кроме того, в целях построения независимой от внешнего влияния и конкурентоспособной инфраструктуры для внедрения 5G эксперты указывают на необходимость создания российских решений в этой сфере. Таким образом, резюмируют авторы дорожной карты, рыночная доля оборудования и программного обеспечения для сетей 5G, имеющие статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, к 2021 году должна составить 5,5%, а к 2024 году - 10%.

Усиление цифрового неравенства

В документе отмечается, что внедрение сетей связи пятого поколения в России может обернуться усилением цифрового неравенства как для городских, так и для сельских жителей.

Согласно дорожной карте, появление в России 5G, в частности, будет способствовать формированию новых телекоммуникационных рынков и продуктов решений, а также росту телекоммуникационного оборудования российского производства. Так, эксперты прогнозируют среднегодовой прирост от развития технологии беспроводной связи на 14%. В целом доля абонентов, использующих 5G, к 2021 году может превысить 2%, к 2024 году - 10%.

Кроме того, это может стимулировать ускорение подключения и повышение ценовой доступности широкополосного мобильного интернета, а также повышение безопасности труда на производстве вследствие оптимизации производственных процессов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, к 2024 году, предполагают эксперты, на 30-80% может сократиться травматизм на производстве и на 20% - энерго- и водопотребление.

Вместе с тем одними из рисков внедрения 5G авторы называют "возможные социальные риски внедрения технологии, среди которых возможность усиления цифрового неравенства, особенно в отношении городского и сельского населения, а также риск первоначального снижения качества обслуживания клиентов в части предоставления услуг связи, возможного на начальных этапах развертывания сетей".

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