РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и ВТБ завершили формирования холдинга Alium, созданного в результате объединения фармацевтических предприятий "Оболенское" и "Биннофарм". Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%. Как уточняется в сообщении АФК "Система", корпорация оплатила дополнительные акции "Оболенского" принадлежащими ей 88,7% акций "Биннофарма".

Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя комплексами в Москве и Московской области.

Об объединении компаний

АФК "Система" и ВТБ в декабре приобрели у компании Alvansa Ltd 95,14% АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm - входит в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity) совместно с менеджментом фармпредприятия. Общая сумма инвестиций составила 15,5 млрд рублей. Цель приобретения "Оболенского" заключалась в создании фармацевтического холдинга после объединения фармпредприятия с компанией "Биннофарм" (входит в "Систему").

О планах объединения АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" и АО "Биннофарм" под брендом Alium АФК "Система" сообщила в мае этого года. В августе АФК совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей. 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group. Как отмечали в "Системе", совместно с объединенной фармацевтической компанией Alium "Синтез" и "Биоком" могут сформировать крупного игрока, обладающего потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.