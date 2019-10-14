Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium

Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и ВТБ завершили формирования холдинга Alium, созданного в результате объединения фармацевтических предприятий "Оболенское" и "Биннофарм". Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%. Как уточняется в сообщении АФК "Система", корпорация оплатила дополнительные акции "Оболенского" принадлежащими ей 88,7% акций "Биннофарма".

Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя комплексами в Москве и Московской области.

Об объединении компаний

АФК "Система" и ВТБ в декабре приобрели у компании Alvansa Ltd 95,14% АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm - входит в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity) совместно с менеджментом фармпредприятия. Общая сумма инвестиций составила 15,5 млрд рублей. Цель приобретения "Оболенского" заключалась в создании фармацевтического холдинга после объединения фармпредприятия с компанией "Биннофарм" (входит в "Систему").

О планах объединения АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" и АО "Биннофарм" под брендом Alium АФК "Система" сообщила в мае этого года. В августе АФК совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей. 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group. Как отмечали в "Системе", совместно с объединенной фармацевтической компанией Alium "Синтез" и "Биоком" могут сформировать крупного игрока, обладающего потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Испытания грузового электромобиля прошли в аэропорту Симферополя
В течение десяти дней электрокар использовали как тягач для перевозки багажа и грузов по аэродрому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС