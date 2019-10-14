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Fitch подтвердил инвестиционный уровень кредитного рейтинга Москвы

В пресс-службе Департамента финансов города отметили, что в случае возникновения стрессовых ситуаций финансовая система Москвы имеет значительный запас прочности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Москвы на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента финансов города Москвы.

"Fitch Ratings подтвердило инвестиционный уровень кредитного рейтинга Москвы. Аналитики агентства отмечают устойчивость структуры доходной части бюджета Москвы с диверсифицированной налоговой базой, взвешенную бюджетно-кредитную политику, низкий уровень долговой нагрузки и перспективы роста городской экономики. При этом экономисты агентства заявляют о достаточно высокой предсказуемости и гибкости расходов бюджета Москвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по данным агентства, доля статей расходов бюджета, обладающих низкой гибкостью, составляет 42% при среднероссийском показателе в 58%. При этом величина капитальных расходов достигла 27,6%. "Таким образом, в случае возникновения стрессовых ситуаций финансовая система Москвы имеет значительный запас прочности и широкие возможности для мобилизации средств при одновременном финансировании всех необходимых социальных расходов", - отметили в пресс-службе.

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, слова которой приводятся в сообщении, ситуация позволяет с высокой степенью достоверности планировать бюджетную политику на среднесрочный период, реализовывать масштабные инвестиционные проекты развития городских территорий. При этом долговые обязательства бюджета Москвы минимальны. Город планирует финансировать капитальные и инвестиционные расходы, а также развитие соцсферы за счет собственных ресурсов.

"Бюджетная устойчивость обеспечивается за счет развития городской экономики, роста прибыли предприятий и уровня заработной платы - главных источников формирования доходной части бюджета", - цитирует Зяббарову пресс-служба.

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