Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам пройдет в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоится сегодня в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

Сопредседателями совета являются генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Совет будет играть ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах", - сказано в сообщении фонда.

"Создание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам является важной вехой для динамично развивающихся отношений наших стран. Новый совет, в который входят бизнесмены из России и Саудовской Аравии, сфокусируется на крупномасштабных совместных проектах, включая локализацию производства в КСА и поддержку выхода российских компаний на рынок страны. Мы ожидаем существенного роста инвестиций с обеих сторон после сегодняшнего заседания совета. Мы крайне признательны лидерам наших стран за поддержку, которую они оказывают совету", - отметил Дмитриев.