Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам пройдет в Эр-Рияде

Сопредседателями совета являются генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоится сегодня в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

Сопредседателями совета являются генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Совет будет играть ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах", - сказано в сообщении фонда.

"Создание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам является важной вехой для динамично развивающихся отношений наших стран. Новый совет, в который входят бизнесмены из России и Саудовской Аравии, сфокусируется на крупномасштабных совместных проектах, включая локализацию производства в КСА и поддержку выхода российских компаний на рынок страны. Мы ожидаем существенного роста инвестиций с обеих сторон после сегодняшнего заседания совета. Мы крайне признательны лидерам наших стран за поддержку, которую они оказывают совету", - отметил Дмитриев.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Счетная палата видит риски недополучения бюджетом дивидендов Сбербанка на 210 млрд рублей
При этом в ведомстве отмечают, что сумма дохода от участия ЦБ в капитале Сбербанка в 2020-2022 годах может составить около 181,3 млрд рублей ежегодно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС