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РФПИ, РЖД и Saudi Railway договорились расширить железнодорожную сеть Саудовской Аравии

Соглашение также направлено на реализацию проектов в рамках программы "Видение 2030" и поставки комплектующих

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РЖД и Саудовская железнодорожная компания (Saudi Railway Company, SAR) подписали соглашение о совместном расширении железнодорожной сети SAR, сообщается в пресс-релизе российского фонда. Соответствующие документы были подписаны сегодня в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR и проекты, связанные с программой "Видение 2030", а также поставки комплектующих для SAR", - отмечается в сообщении.

Стороны рассмотрят возможность поставок российских систем для повышения безопасности, а также содействия обмену компетенциями между РЖД и SAR.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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