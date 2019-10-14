Рост котировок отмечен на биржах Шанхая и Шэньчжэня после переговоров Китая и США

ШАНХАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Ростом основных индексов более чем на 1% завершились первые на этой неделе торги на биржах материкового Китая на фоне состоявшихся в Вашингтоне торговых переговоров между КНР и США. Соответствующая динамика отражена на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов поднялся на 1,15%, до 3007,88 пункта. Позитивная динамика зафиксирована по котировкам всех ключевых голубых фишек. Сильнее всего выросли сводные индексы акций компаний, работающих в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, финансов и торговли.

В положительной зоне прошли торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component вырос на 1,24%, до 9786,64 пункта. На 1,06% к концу торгов поднялся и индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках.

Рост деловой активности на биржах в Шанхае и Шэньчжэне наблюдается на фоне появившейся информации о достигнутом прогрессе на переговорах между Китаем и США по торговым вопросам, очередной раунд которых завершился 11 октября в Вашингтоне.