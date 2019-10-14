Глава ЕСН подтвердил вхождение саудовской Sabic в проект на Дальнем Востоке

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская нефтехимическая компания Sabic намерена стать инвестором крупного проекта на Дальнем Востоке, сообщил журналистам владелец ЕСН Григорий Березкин в кулуарах Российско-саудовского бизнес-форума.

"Я подтверждаю вхождение Sabic в нефтехимический проект на Дальнем Востоке", - сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал журналистам, что крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic, штаб-квартира которой находится в Эр-Рияде, на полях Российско-саудовского инвестиционного форума намерена заключить соглашение в области нефтехимии с компанией из России. Представитель РФПИ сказал ранее журналистам, что речь идет о проекте группы ЕСН Григория Березкина по строительству завода метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.