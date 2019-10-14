Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ЕСН подтвердил вхождение саудовской Sabic в проект на Дальнем Востоке

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Sabic намерена заключить соглашение в области нефтехимии с компанией из России
Владелец ЕСН Григорий Березкин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Владелец ЕСН Григорий Березкин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская нефтехимическая компания Sabic намерена стать инвестором крупного проекта на Дальнем Востоке, сообщил журналистам владелец ЕСН Григорий Березкин в кулуарах Российско-саудовского бизнес-форума.

"Я подтверждаю вхождение Sabic в нефтехимический проект на Дальнем Востоке", - сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал журналистам, что крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic, штаб-квартира которой находится в Эр-Рияде, на полях Российско-саудовского инвестиционного форума намерена заключить соглашение в области нефтехимии с компанией из России. Представитель РФПИ сказал ранее журналистам, что речь идет о проекте группы ЕСН Григория Березкина по строительству завода метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Счетная палата видит риски недополучения бюджетом дивидендов Сбербанка на 210 млрд рублей
При этом в ведомстве отмечают, что сумма дохода от участия ЦБ в капитале Сбербанка в 2020-2022 годах может составить около 181,3 млрд рублей ежегодно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС