В ЦБ видят возможность для более быстрого дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы со II квартала начали снижать процентную ставку, и сейчас она составляет 7%. И мы видим, что большое количество, конечно, разовых факторов повлияло на снижение инфляции, но там были и устойчивые, поэтому мы видим пространство для дальнейшего снижения ключевой (ставки) более быстро, чем мы изначально ожидали. При этом денежно-кредитная политика сейчас уже находится в нейтральной зоне", - сказала она.

ЦБ готов смягчать денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, говорила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Последний раз совет директоров ЦБ принял решение о ключевой ставке 6 сентября - тогда она была понижена на 0,25 п.п. - до 7% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 25 октября, тогда же регулятор опубликует обновленный макроэкономический прогноз.