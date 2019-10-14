Акции "Яндекса" растут на Мосбирже на 5% после падения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах: каких компаний он может коснуться?

При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.

Таким образом "Яндекс" отыгрывает часть потерь после обвала в ходе предыдущих торгов.

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.