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Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

Ведомство отмечает, что в 2020 году существуют риски недостижения значений свыше 280 показателей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риски недостижения показателей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах, в том числе по программам "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также "Развитие транспортной системы". Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

"По результатам проведенной экспертной оценки установлено, что в 2020 оду по 15 госпрограммам существуют риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по семи госпрограммам - от 10% до 20% показателей (индикаторов), по пяти госпрограммам - от 20% до 30%, по девяти госпрограммам - более 30%", - отмечается в заключении.

Кроме того, риски недостижения показателей госпрограмм прогнозируются в 2021 и 2022 годах.

"В 2021 году по 13 госпрограммам существуют риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по шести госпрограммам - от 10% до 20%, по шести госпрограммам - от 20% до 30%, по девяти госпрограммам - более 30%. В 2022 году по 14 госпрограммам существуют риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по пяти госпрограммам - от 10% до 20%, по пяти госпрограммам - от 20% до 30%, по 10 госпрограммам - более 30%", - говорится в документе.

Согласно заключению, экспертная оценка дана с учетом степени эффективности реализации госпрограмм в 2015-2018 годах, динамики расходов и показателей госпрограмм в 2019-2022 годах.

В заключении Счетной палаты отмечается, что в 2020 году существуют риски недостижения значений свыше 280 показателей, что составляет более 19% их общего объема.

В соответствии с документом, по госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" существуют риски недостижения показателей "Индекса производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий)" и "Индекса реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году" в связи с прекращением субсидирования производителей специализированной техники и оборудования.

Помимо этого, существуют риски недостижения в 2020-2022 годах целей по ускорению товародвижения и повышению конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке по госпрограмме "Развитие транспортной системы" в связи с низким уровнем ввода объектов федеральной адресной инвестиционной программы в эксплуатацию в 2018 году по ряду подпрограмм, говорится в заключении ведомства.

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