В Счетной палате заявили, что бюджет РФ может недополучить в 2020 году 66,3 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2020 году может недополучить 66,3 млрд рублей, в 2021 году - 92,4 млрд рублей, в 2022 году - 193,0 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

"С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 млрд рублей, в 2021 году - 92,4 млрд рублей, в 2022 году - 193,0 млрд рублей", - сообщается в отчете ведомства.

По оценке Счетной палаты, дополнительные доходы в 2020 году по сравнению с заложенными в законопроекте показателями могут составить 79,2 млрд рублей, в 2021 году - 124,3 млрд рублей, в 2022 году - 158,3 млрд рублей.

Ведомство отмечает, что существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году - в сумме 145,5 млрд рублей, в 2021 году - 216,7 млрд рублей, в 2022 году - 351,4 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета на ближайшие три года, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, в 2021 году - 21,246 трлн рублей, в 2022 году - 22,058 трлн рублей. Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей и в 2022 году - 21,763 трлн рублей.

Недополучение дивидендов

Бюджет РФ может недополучить 66,9 млрд рублей дивидендов в 2020 году, 77,9 млрд рублей в 2021 году и 156,3 млрд рублей в 2022 году, говорится в заключении Счетной палаты.

"Счетная палата отмечает, что существует риск неисполнения прогноза, учтенного в законопроекте, по поступлению доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в сумме 66,9 млрд рублей в 2020 году, 77,9 млрд рублей в 2021 году и 156,3 млрд рублей в 2022 году", - говорится в отчете.

Задолженность по доходам бюджета

Задолженность по доходам бюджета РФ за первое полугодие 2019 года выросла на 17% и по данным на 1 июля составила 3,519 трлн рублей.

"По состоянию на 1 июля 2019 года дебиторская задолженность по доходам составила 3,519 трлн рублей. При этом за шесть месяцев текущего года ее размер увеличился на 511,1 млрд рублей, или на 17%", - отмечается в отчете.

По данным Счетной палаты, наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы дебиторской задолженности), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП России (8,9%), ФТС России (8,2%).

На рост дебиторской задолженности влияют снижение платежеспособности налогоплательщиков, неуплата налогоплательщиками текущих платежей, а также доначисленных сумм по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, начисление пени на ранее накопленную задолженность, рост количества возбужденных исполнительных производств, связанный с внедрением электронного документооборота и принятием мер по активизации вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора, говорится в отчете.

Согласно заключению Счетной палаты, увеличению доходов бюджета могут поспособствовать действенные меры, направленные на погашение задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет, взыскание доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствование качества таможенного контроля, а также сокращение неэффективных льгот и освобождений.

Инвестирование ФНБ

Проект федерального бюджета РФ на 2020-2022 годы не содержит принципов управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения их объема до уровня в 7% ВВП. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Счетная палата отмечает, что вопрос о способах и порядке инвестирования средств ФНБ затрагивает ключевые моменты устойчивости бюджетной системы, а также сохранения макростабильности.

"В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на 2021 и 2022 годов отсутствуют принципы управления средствами ФНБ после достижения объема средств, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, 7% прогнозируемого объема валового внутреннего продукта. Вместе с тем данные вопросы затрагивают ключевые моменты обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, включая механизм бюджетного правила, сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения в конечном итоге условий для устойчивого экономического роста", - говорится в материалах контрольного ведомства.

По мнению Счетной палаты, следует рассмотреть с участием Банка России вопрос об управлении средствами ФНБ после достижения 7% ВВП.

Кроме того, необходимо "внести до 1 июля 2020 года соответствующие изменения в порядок управления средствами Фонда национального благосостояния, утвержденный постановлением правительства РФ", отмечает Счетная палата.

Стимулирование госслужащих

Порядка 786 млрд рублей зарезервировано в федеральном бюджете на ближайшие три года на материальное стимулирование федеральных государственных служащих.

"На материальное стимулирование государственных гражданских служащих федеральных государственных органов на 2020 год предусмотрено 209,1 млрд рублей, на 2021 год - 282,9 млрд рублей, на 2022 год - 294,2 млрд рублей", - говорится в документе.

Общая сумма расходов на эти цели за три года составит порядка 786,2 млрд рублей.

Согласно действующему законодательству, денежное содержание гражданского служащего состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат. Дополнительными выплатами могут быть меры как материального поощрения, так и материального стимулирования. К последним относятся премии по результатам профессиональной служебной деятельности, продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности, предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности.