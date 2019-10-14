СП: прогнозируемый МЭР рост мировой и российской экономики недостаточно обоснован

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мировая экономика до 2024 года может не замедлить темпы своего роста, как это прогнозирует Минэкономразвития, а ускориться, что затруднит выполнение задачи по достижению Россией темпов экономического роста выше мировых. Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. В документе был проведен анализ параметров подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ, используемого для составления проекта бюджета.

"На период до 2024 года в базовом варианте Прогноза заложена гипотеза о дальнейшем фронтальном (в развитых странах и странах с формирующимися рынками) замедлении мировой экономики до 2,7%. Необходимо отметить, что прогнозы ведущих международных организаций не предполагают дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики", - отмечает Счетная палата.

В заключении говорится, что снижение напряженности в области торговли и технологий и урегулирования неопределенности в области торговых соглашений повлечет за собой уменьшение препятствий для роста инвестиций.

"В случае реализации подобных предпосылок рост мировой экономики может ускориться. В случае ускорения роста мирового ВВП заложенных в прогнозе темпов роста российской экономики может быть недостаточно для достижения цели, предусмотренной Указом № 204, - обеспечить темпы экономического роста выше мировых", - отмечает Счетная палата.

Прогноз Минэкономразвития

По оценке Минэкономразвития, приведенной в макропрогнозе на 2020-2022 годы, темпы роста крупнейших экономик мира, прежде всего США и Китая, будут в ближайшие годы замедляться. В частности, рост экономики США составит 2,1% в 2019 году. В дальнейшем ожидается его замедление до 1,0-1,2% к 2024 году по мере исчерпания стимулирующего эффекта налоговой реформы. Сдерживающее влияние на экономическую активность будут также оказывать введенные торговые ограничения и ответные меры со стороны торговых партнеров. При этом дальнейшая эскалация торговых конфликтов может привести к еще более существенному замедлению американской экономики.

Развернувшиеся "торговые войны" негативно отразятся и на экономике Китая. В базовый вариант прогноза заложена предпосылка о замедлении роста китайской экономики до 5,9% в текущем году, а также ожидается снижение темпов роста китайской экономики до уровня 5,1% к 2024 году.

Как отмечает министерство, темпы роста экономики Евросоюза будут замедляться с 1,0% в 2019 году до 0,7% к 2024 году. Темпы прироста японской экономики в 2019 году составят 0,8%, а к 2024 году прогнозируется замедление роста экономики этой страны до 0,4%.

В целом Минэкономразвития ожидает замедление роста мировой экономики до 2,7% к 2024 году.

Темпы роста требуют дополнительного обоснования

Счетная палата напоминает, что в соответствии с базовым вариантом макропрогноза ожидается ускорение темпов роста ВВП России с 1,3% в 2019 году до 1,7% в 2020 году.

"В 2021 году прогнозируется резкий рост ВВП до 3,1% с дальнейшей стабилизацией на уровне 3,2-3,3% в 2022-2024 годах. Такая динамика, по мнению Счетной палаты, характеризует достижение целевых показателей Указа № 204 и требует дополнительного обоснования", - говорится в заключении на проект бюджета.

По мнению Счетной палаты, при условии прогнозируемого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры возрастают риски сохранения темпов прироста ВВП в 2021-2024 годах в пределах потенциальных, которые оцениваются экспертами в 1,5-2%.

Прогноз МЭР по оттоку капитала

Счетная палата РФ считает нереалистичным прогноз Минэкономразвития РФ по оттоку капитала в $23 млрд.

"В текущем году Банк России оценивает частный отток капитала на уровне $40 млрд, что представляется более реалистичным, чем прогноз Минэкономразвития России в размере $23 млрд, так как по состоянию на январь - август частный отток капитала составил $26,1 млрд. Следовательно, Минэкономразвития России предполагает приток капитала на уровне $3 млрд за оставшиеся четыре месяца. С учетом сохраняющихся политических и экономических рисков такое предположение выглядит нереалистично", - говорится в материалах Счетной палаты.

Минэкономразвития в августе понизило прогноз по оттоку капитала из РФ в 2019 году до $23 млрд по сравнению с апрельской оценкой в $38 млрд. Министерство также понизило прогноз оттока капитала в 2020 году до $14 млрд с $24 млрд, в 2021 году - до $20 млрд с $21 млрд, в 2022 году - до $24 млрд с $25 млрд.