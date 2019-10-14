Счетная палата прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2020 года может составить 3%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Инфляция в России может составить 3% по итогам 2020 года при условии роста потребительского спроса на 0,6%, заложенного в макропрогнозе, а также отсутствия внешних шоков. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

"По оценке Счетной палаты, в 2020 году в случае реализации прогноза по росту потребительского спроса (прирост оборота розничной торговли - на 0,6%, платных услуг населению - на 0,5%), а также отсутствия каких-либо шоков инфляция по итогам 2020 года может составить 3%. При условии более высокого потребительского спроса уровень инфляции, вероятнее всего, будет выше 3%", - говорится в материалах ведомства.

"По итогам 2020 года ожидается замедление инфляции до 3% с дальнейшей стабилизацией на уровне 4% до 2024 года. Ключевой фактор - слабый потребительский спрос, прогнозируемый в связи с замедлением темпов потребительского кредитования (по оценке Минэкономразвития России - до 4%). По прогнозу Банка России, темпы роста потребительского кредитования в 2020 году замедлятся, но будут выше, чем в прогнозе [Минэкономразвития] (10-15%). Это будет стимулировать потребление и являться проинфляционным фактором. В своем прогнозе регулятор оценивает уровень инфляции на декабрь 2020 года в 4%".