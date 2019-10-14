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Губернатор Забайкалья пригрозил уголовными делами недобросовестным подрядчикам

Александр Осипов также потребовал вносить их в соответствующий реестр

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник пригрозил уголовными делами недобросовестным подрядчикам, которые затягивают выполнение государственных контрактов.

"Этот год должен стать годом, когда мы очистим государственно-муниципальные контракты от недобросовестных подрядчиков. И они должны понимать, что это для них, по существу, закрытие бизнеса, а, возможно, еще и уголовные дела. Во всех случаях, где они нас подвели, провести мероприятия, чтобы на рынке они больше не имели права работать. До конца года эту работу провести", - сказал Осипов на оперативном совещании с представителями региональных органов исполнительной власти.

Он призвал чиновников объяснять подрядчикам, что если они в соответствующие сроки не выполняют работу по госконтрактам, это приведет к потере финансирования. "В таком случае обязанность сдать объект [у подрядчика] будет, а деньги он неизвестно, когда получит, а мы, если деньги потеряем, будем в суде отстаивать свои права, с ним [подрядчиком] с учетом этого не рассчитываться", - добавил губернатор.

Осипов также потребовал вносить недобросовестных подрядчиков в соответствующий реестр, применять к ним штрафные санкции, а если подрядчик не справляется - оперативно подбирать ему замену или субподрядную организацию в помощь.

"Есть ощущение, что подрядчики не понимают значимость выполняемых ими работ. Это касается даже крупных строительных организаций, видимо из-за отсутствия больших проектов в последние годы в регионе. Если деньги не будут освоены, то мы их потеряем. Подрядчики не выполнят соответствующие планы-графики, потом предстоит долгие годы судиться друг с другом. Мы будем доказывать, что они объекты не ввели в эксплуатацию, а строители будут пытаться получить деньги за работу, которых у нас обоснованно не будет", - сказал губернатор.

1 октября прокуратура Забайкальского края сообщила, что, по данным на 1 сентября, фактическое финансирование нацпроектов в регионе составляло лишь 30%, а исполнение - чуть более четверти. Начались проверки краевых министерств, ответственных за реализацию нацпроектов.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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