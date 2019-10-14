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Счетная палата видит риски недополучения бюджетом дивидендов Сбербанка на 210 млрд рублей

При этом в ведомстве отмечают, что сумма дохода от участия ЦБ в капитале Сбербанка в 2020-2022 годах может составить около 181,3 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риски недополучения бюджетом РФ дивидендов Сбербанка за 2020-2022 годы в объеме более 210 млрд рублей. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

"При отсутствии нормативно установленного минимального норматива дивидендных выплат для публичных компаний с государственным участием существует риск неисполнения прогнозных показателей по перечислению в федеральный бюджет доходов, полученных Банком России от участия в капитале ПАО "Сбербанк России", - говорится в документе.

По мнению Счетной палаты, есть риски недопоступления доходов, полученных Банком России от участия в капитале Сбербанка, в сумме порядка 35,8 млрд рублей в 2020 году, 73,3 млрд рублей в 2021 году и 101,2 млрд рублей в 2022 году.

При этом согласно прогнозу, основанному на фактических финансовых результатах Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности за I квартал 2019 года, сумма дохода от участия Банка России в капитале Сбербанка в 2020-2022 годах может составить около 181,3 млрд рублей ежегодно, отмечают в Счетной палате.

Как следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы, российский бюджет может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, а также 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно.

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Россия
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