Минэнерго отмечает улучшение качества топлива на АЗС в России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики считает, что качество топлива на АЗС в России выросло, в том числе благодаря проделанной правительством работе по контролю за деятельностью автозаправочных станций. Об этом в интервью телеканалу НТВ сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше. Работа продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос, как Минэнерго оценивает ситуацию с качеством топлива на АЗС.

По его словам, для контроля за качеством топлива правительство создало специальную комиссию, которая занимается мониторингом и выписывает штрафы в случае нарушений.

"На большинстве заправок таких проблем [с качеством топлива] нет, потому что они принадлежат вертикально-интегрированным компаниям. Это "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть" - там нет таких проблем. На многих частных такие проблемы выявляются", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что подведомственное Минпромторгу РФ Роскачество в рамках пилотного проекта проверило на предмет соответствия стандартам качество бензина АИ-92 на 60 АЗС Ставропольского края и выявило нарушения в семи случаях. Аналогичные программы по исследованию бензина проходят и в других регионах России.