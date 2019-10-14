Космонавт Скворцов объявил с орбиты о полном переходе России на цифровое телевидение

КОРОЛЕВ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Все российские регионы перешли на цифровое телевещание. Об этом объявил космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции (МКС) во прямого сеанса связи с российским Центром управления полетами (ЦУП).

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение", - сказал Скворцов.

При этом он нажал на символическую кнопку на ноутбуке, тем самым завершив переход с аналогового вещания на цифровое.