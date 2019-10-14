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Молния

Космонавт Скворцов объявил с орбиты о полном переходе России на цифровое телевидение

Он нажал на символическую кнопку на ноутбуке, тем самым завершив переход с аналогового вещания на цифровое

КОРОЛЕВ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Все российские регионы перешли на цифровое телевещание. Об этом объявил космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции (МКС) во прямого сеанса связи с российским Центром управления полетами (ЦУП).

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"Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение", - сказал Скворцов.

При этом он нажал на символическую кнопку на ноутбуке, тем самым завершив переход с аналогового вещания на цифровое.

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Россия
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