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Кудрин сомневается, что рост российской экономики достигнет 3,1% в 2021 году

Глава Счетной палаты при этом пояснил, что такой рост был спрогнозирован на основе прогноза роста инвестиций до 5% в 2020 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сомневается, что рост экономики РФ в 2021 году достигнет 3,1%. Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Сейчас он [прогноз темпа роста ВВП в 2020 году] снижается до 1,7%. А вот в 2021-м [прогноз] сохраняется на прежнем уровне - 3,1%. Прыжок с 1,7% темпов роста до 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым, мы считаем, не будет такого роста. И даже, если сейчас мы заглянем в прогноз Центрального банка - сошлюсь на авторитеты - Центральный банк тоже дает темпы роста не больше 2,5%. Таким образом, мы пока сомневаемся в таком бурном росте", - сказал Кудрин.

Он пояснил, что такой бурный рост был спрогнозирован на основе прогноза роста инвестиций с 2% в 2019 году до 5% в 2020 году, но в первом полугодии 2019 года инвестиции выросли на 1,6%. "Те меры, о которых сейчас говорилось, которые должны улучшить инвестиционный климат, простимулировать частные инвестиции, на наш взгляд, пока недостаточны, чтобы вот этот рывок роста инвестиций совершить", - добавил глава Счетной палаты.

В федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы заложен рост экономики в 2021 и 2022 годах на уровне 3,1% и 3,2% соответственно. Базовый прогноз социально-экономического развития РФ основан на предположении о том, что темп роста мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году впервые с 2009 года, а также на протяжении всего прогнозного периода будут сохранены ограничительные меры, принятые иностранными государствами в отношении РФ.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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