ФАС получила новое ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила новое ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и ГК "Везет". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" поступило. Оно будет рассмотрено в установленные законом сроки - в течение месяца с правом продления на два месяца", - сказали в пресс-службе ФАС.

11 октября "Яндекс.Такси" отозвала ходатайство по сделке с ГК "Везет" в связи с изменением структуры сделки и внесла в ФАС новое. По данным пресс-службы "Яндекс.Такси", в периметр сделки были внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

Изначально "Яндекс.Такси" объявила о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.