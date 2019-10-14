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Минсельхоз оценил ущерб от гибели пчел в России как незначительный

В 2019 году в нескольких регионах зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке ведомства, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства оценило ущерб от гибели пчел в России, наблюдавшийся в ряде регионов в 2019 году, как незначительный. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава ведомства Дмитрий Патрушев в кулуарах Российско-саудовского бизнес-форума.

"Мы оцениваем ущерб как незначительный", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2019 году в нескольких регионах зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.

Теги
Патрушев, Дмитрий Николаевич
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