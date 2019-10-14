Профицит бюджета России в 2019 году составит 1,4% ВВП

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года составит 1,4% ВВП вместо прежней оценки на уровне 1,7% ВВП. Об этом говорится в поправках к бюджету на 2019 год, подготовленных Минфином и размещенных на портале правовой информации.

Согласно поправкам, профицит бюджета РФ по итогам 2019 года снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП.

Доходы бюджета, согласно поправкам, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей ранее, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей ранее.

Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь следующий трехлетний период - 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.