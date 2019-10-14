Аккумуляторы Tesla на базе ИИ используют для балансирования энергосистемы в Словении

ТАСС, 14 октября. Словенская компания NGEN завершила реализацию проекта по внедрению системы балансирования энергии с помощью аккумуляторов Powerpack, разработанных Tesla и функционирующих на алгоритмах искусственного интеллекта, сообщило издание pv magazine.

Система батарей Powerpack использует машинное обучение и AI для выработки решений по оптимизации и автоматической балансировке спроса и предложения электроэнергии в сети, а также обеспечивает возможности реализации излишков энергии другим участникам рынка. По оценкам Tesla, проект NGEN позволяет обеспечить поддержку 250 МВт мощностей по производству возобновляемой энергии.

NGEN приступила к разработке системы в апреле текущего года и провела первые эксплуатационные испытания в конце августа. Стоимость реализации проекта составила 15 млн евро ($16,5 млн).