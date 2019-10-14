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В Петербурге 20 памятников архитектуры сдадут инвесторам в аренду за 1 рубль

По двум объектам уже прошли торги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил 20 объектов в рамках программы аренды памятников за один рубль с условием реставрации. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе комитета.

"Всего на сегодня в предварительном перечне около 20 объектов. Однако перечень объектов является живым документом, предусматривающим возможность как включения в него объектов, так и исключение", - отметила представитель пресс-службы.

Сейчас по указанной программе прошли торги двух объектов. Первый из них - "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых" взяло в аренду ООО "Петръ", предложив ежемесячную ставку арендной платы за здание - 2,6 млн рублей (при стартовой цене в размере 289 тыс. рублей, таким образом, стоимость объекта в ходе торгов выросла почти в девять раз). Компания заключила договор аренды на 49 лет. Объект может быть использован под любые коммерческие нежилые цели.

Второй объект - "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" - не нашел интересантов, заявок на участие в аукционе подано не было. Памятник повторно выставлен на торги, которые состоятся 17 ноября этого года. Также проходят торги в отношении объекта культурного наследия "Дом Ф. И. Челищева (М. В. Кольбе)", которые были объявлены 7 октября - их итоги планируется подвести 7 ноября. Последний объект предполагается использовать как гостиницу.

Кроме того, в этом году комитет планирует объявить торги в рамках программы на следующие объекты: "Павильон Царский вокзал", "Загородный дом Л. А. Змигродского", "Дача Н. М. Кочкина", "Оранжерея" (объект культурного наследия "Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача").

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РоссияСанкт-Петербург
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