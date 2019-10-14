ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

"В рамках работы по оптимизации регулятивной нагрузки на участников рынка Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований. Изменения в первую очередь коснутся пруденциальных требований к кредитным организациям", - сообщает ЦБ.

Так, отмечается, ЦБ планирует отменить норматив Н10.1, который определяет максимальное отношение суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам банка.

Также планируется уточнить порядок расчета норматива Н6 (максимальный размер риска на одного и группу связанных заемщиков) по отдельным операциям с использованием платежных карт, а также исключить возможное дублирование требований в связи с введением показателя долговой нагрузки. В отношении банковских групп будет отменено на консолидированной основе ограничение на участие в капиталах других юридических лиц (норматив Н23 сохранится на индивидуальной основе), говорится в сообщении.

Для расчетных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения хозяйственных операций с юридическими лицами и размещения средств в центральных банках - нерезидентах.

Кроме того, ЦБ предполагает сократить круг банков, которые должны представлять отчетность по расчету показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III"), а также регулятор рассматривает отмену требования о раскрытии банками неограниченному кругу лиц сведений о максимальных процентных ставках по вкладам.

В надзорном аспекте планируется упростить оценку экономического положения банков. Для санируемых банков планируется исключить требование о составлении и представлении в Банк России планов восстановления величины собственных средств (капитала).