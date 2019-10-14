Предприятия из КЧР получили золотые медали на выставке "Золотая осень" в Москве

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Предприятия из Карачаево-Черкесии (КЧР) получили золотые медали на агропромышленной выставке "Золотая осень". Обладателями высших наград стали ООО "Эркен-Шахарский сахарный завод" и компания "Сады Карачаево-Черкесии", сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"По итогам мероприятия два сельхозпредприятия Карачаево-Черкесии - ООО "Сады Карачаево-Черкесии" и ООО "Эркен-Шахарский сахарный завод" - получили золотые медали агропромышленной выставки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе выставки власти региона заключили два соглашения. Министерство сельского хозяйства КЧР подписало соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственного страхования с Национальным союзом страховщиков. Также состоялось подписание соглашения между Минсельхозом региона и АО "Россельхозбанк" о сотрудничестве по увеличению экспортного потенциала для социально-экономического развития республики. За три дня выставки стенд КЧР посетили порядка 100 тыс. гостей.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября.