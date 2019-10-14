Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру.
Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".
Исследование, проведенное лауреатами, "значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью". "Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований", - подчеркивает комитет в пресс-релизе.
Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. "Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей", - поясняет комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N
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