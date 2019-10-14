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Нобелевская премия - 2019
Обновлено 

Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Лауреатами премии Государственного банка Швеции стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер
Описание
© EPA-EFE/Karin Wesslen

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру.

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Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Исследование, проведенное лауреатами, "значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью". "Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований", - подчеркивает комитет в пресс-релизе.

Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. "Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей", - поясняет комитет.

В новость были внесены изменения (13:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
ШвецияНобелевская премия - 2019
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