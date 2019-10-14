Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Исследование, проведенное лауреатами, "значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью". "Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований", - подчеркивает комитет в пресс-релизе.

Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. "Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей", - поясняет комитет.