Власти Ставрополья заявили об увеличении прибыли на одном из заводов на 22%

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель аэрозольной косметики АО "Арнест", одним из первых приступивший к повышению производительности труда в рамках нацпроекта на Ставрополье, в результате участия в программе увеличил прибыль одной из линий на 22%. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе краевого Министерства экономического развития.

"Работу по повышению эффективности проводили на одной из технологических линий, на которой удалось достичь 22% увеличения прибыли. На предприятии пришлось полностью поменять процесс, даже ломали стены, и переносили оборудование. Теперь к работе в национальном проекте приступает следующий цех", - говорится в сообщении.

Совместная работа с экспертами Федерального центра компетенций позволила снизить издержки, внедрить новый формат диспетчерской службы и организации рабочего пространства на предприятии.

"Участие края в национальном проекте <…> открывает для региона новые возможности. Прежде всего - в совершенствовании производственных процессов и подготовке кадров на предприятиях края", - приводятся в сообщении слова первого замминистра экономического развития края Виталия Зритнева.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.