Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года увеличили перевозки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 10,7%, до 98,72 млн пассажиров. Это следует из уточненных данных Росавиации, которые опубликованы на сайте агентства.

"С начала года авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +10,7%, пассажирооборот увеличился до 247,6 млрд пассажиро-километров (+12,9%)", - говорится в сообщении.

При этом, по оперативным данным Росавиации, в сентябре российские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Пассажирооборот достиг 31,46 млрд пассажиро-километров, что на 8% превысило показатель прошлого года.

В сентябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 3,3 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания S7 перевезла 1,4 млн пассажиров (рост на 15 %), "Россия" - 1,3 млн пассажиров (+ 2%), "Победа" - более 965 тыс. пассажиров (+44%). "Уральскими авиалиниями" в сентябре 2019 воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2%).

С января по август 2019 года перевозки российских авиакомпаний возросли на 11,7%, до 86,3 млн пассажиров.