Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%

В сентябре авиакомпании РФ перевезли 12,4 млн пассажиров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года увеличили перевозки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 10,7%, до 98,72 млн пассажиров. Это следует из уточненных данных Росавиации, которые опубликованы на сайте агентства.

"С начала года авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +10,7%, пассажирооборот увеличился до 247,6 млрд пассажиро-километров (+12,9%)", - говорится в сообщении.

При этом, по оперативным данным Росавиации, в сентябре российские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Пассажирооборот достиг 31,46 млрд пассажиро-километров, что на 8% превысило показатель прошлого года.

В сентябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 3,3 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания S7 перевезла 1,4 млн пассажиров (рост на 15 %), "Россия" - 1,3 млн пассажиров (+ 2%), "Победа" - более 965 тыс. пассажиров (+44%). "Уральскими авиалиниями" в сентябре 2019 воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2%).

С января по август 2019 года перевозки российских авиакомпаний возросли на 11,7%, до 86,3 млн пассажиров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Калининградской области собрали рекордный урожай зерна и бобовых
Урожайность этих культур превысила прошлогодние показатели на 58%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС