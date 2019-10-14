Мантуров: Россия заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ по созданию сверхзвукового самолета

АБУ-ДАБИ, 14 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, у ОАЭ "есть все предпосылки", чтобы стать заказчиком такого самолета.

"Что касается инвестиций, да, конечно же, (ОАЭ могут помочь РФ в реализации проекта сверхзвукового самолета - прим. ТАСС). Что касается потенциального рынка, это как раз одно из основных, что нас интересует, - сказал Мантуров, добавив, что, чтобы получить инвестиции ОАЭ, России нужно будет развивать компетенции по созданию джета в Эмиратах. - Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, в замен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше".

"Поэтому основное - это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них [в ОАЭ] шикарный композиционный завод", - добавил министр.

Разработка сверхзвукового самолета

По словам Мантурова, если демонстратор самолета будет готов в 2023 году, то уже реальный самолет возможно появится в 2027 году.

Как ранее сообщал сам Мантуров в интервью "Ведомостям", разработка технического задания на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, его создание и проведение исследований намечены на 2020-2022 годы. По словам министра, эскизно-техническое и рабочее проектирование самолета может начаться в 2022-2026 годах.

Министр добавил, что создаваемый самолет должен быть компактным и вмещать 16-19 человек. При этом его скорость должна достигать 2-3 тыс. км/ч, так как создавать лайнер на 1500 км/ч не имеет смысла, поскольку современные коммерческие самолеты могут достигать скорости в 900 км/ч. При этом Мантуров отметил, что разрабатываемый самолет будет значительно дороже, так как современные технологии не позволяют создать сверхзвуковой самолет по цене дозвукового.

Впрочем, как сообщал первый заместитель гендиректора Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Алексей Медвецкий, техпредложение на создание демонстратора может быть подано уже до конца этого года.

В 2018 году в интервью ТАСС президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь отмечал, что сверхзвуковой бизнес-джет ориентирован в основном на мировой рынок. Потенциальные рынки - Юго-Восточная Азия, Ближнего Востока. Те рынки, на которых осуществляется большое количество перелетов и где фактор времени очень чувствителен к ведению бизнеса на высшем уровне, объяснял Слюсарь.