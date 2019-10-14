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В Саратовской области построят фабрику мороженого

Предполагается, что на ней будут выпускать более тысячи тонн мороженого в месяц

САРАТОВ, 14 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Белая долина" построит фабрику по производству мороженого в городе Энгельсе Саратовской области к 2021 году. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства области, на ее строительство будет направлено около 1,7 млрд рублей.

"Подписано соглашение о поддержки реализации инвестиционного проекта по производству в Энгельсе настоящего российского мороженого. Проектная мощность нового производственного подразделения превышает тысячу тонн мороженого в месяц", - говорится в сообщении.

Для фабрики будет построен производственный комплекс площадью около 15 тыс. кв. метров, где установят самое современное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей, из которых почти 1,5 млрд рублей предоставит на льготных условиях Сбербанк.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Белой долины", условия договора с кредитной организацией пока не разглашаются. Начнут строить фабрику уже в этом году, полноценно комплекс заработает через два года - в 2021 году.

"Рынки сбыта мороженого уже определены. Товар планируется поставлять в регионы России, а также за рубеж - в Казахстан и Армению. Коме того, ведутся переговоры о закупке саратовского мороженого китайскими партнерами", - отметили в пресс-службе.

Группа компаний "Белая Долина" - лидер перерабатывающей пищевой промышленности Саратовской области. В состав группы входят ООО "Молочный комбинат Энгельсский", ООО "Мясокомбинат Митэк", ООО "Торговый Дом "Белая Долина", ООО "Милайн инвест групп", а также транспортная компания ООО "Алекс-1". Таким образом, "Белая Долина" - это холдинг с полным производственно-сбытовым циклом от закупки сырья до реализации готового продукта. Штат сотрудников предприятий группы компаний превышает 2,5 тысячи человек.

Теги
РоссияСаратовская область
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