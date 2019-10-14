ЦБ не видит существенных оснований для пересмотра прогноза стоимости нефти

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России не видит существенных оснований для пересмотра прогноза по цене на нефть в макропрогнозе, который будет опубликован 25 октября. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Думаю, что существенных оснований для изменения предпосылок пока, наверно, нет", - сказала она, добавив, что прогноз сейчас пересчитывается.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ в обновленном документе снизит прогноз по инфляции в 2019 году.

В среднесрочном прогнозе, опубликованном 6 сентября, ЦБ понизил ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2019 году до $63 за баррель с $65, в 2020 году - до $55 с $60, в 2021 году - до $50 с $55. В 2022 году ЦБ РФ ожидает цены на нефть на уровне 2021 года - $50 за баррель.

Совет директоров ЦБ РФ 6 сентября снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 25 октября, тогда же регулятор опубликует обновленный макроэкономический прогноз.