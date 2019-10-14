Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте президента перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.

"Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", - отмечается в документе. Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2019 года.

В последнее время обсуждалось несколько механизмов компенсаций авиакомпаниям растущей стоимости авиатоплива: снижение планки демпфера с 48300 до 40000 рублей за тонну авиакеросина, а также прямая единоразовая компенсация из бюджета в размере 23 млрд рублей.

Последнюю меру отрасль обсуждала с прошлого года. В 2018 году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.

Как ранее сообщал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и превысили 390 млрд рублей.