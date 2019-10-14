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Кабмин до 20 октября должен решить вопрос о выравнивании энерготарифов в ДФО до 2028 года

Ответственными по этому вопросу назначены Юрий Трутнев и Дмитрий Козак

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, поручил до 20 октября доложить ему о решении по вопросу продления действия механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня до 2028 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными по этому вопросу назначены вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Дмитрий Козак.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт.ч.

Механизм был введен на 3 года, но в 2018 году встал вопрос о продлении действия механизма до 2028 года.

В июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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