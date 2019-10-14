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Северный Кавказ

Строительство водовода за 329,2 млн рублей начали в Ставропольском крае

Работы планируется завершить до 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Строительство водовода "Восточный" началось в Ставропольском крае по нацпроекту "Экология". В результате реализации проекта стабильное и качественное водоснабжение получать около 7 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"В рамках нацпроекта "Экология" на Ставрополье началось строительство водовода "Восточный" в Новоалександровском городском округе. По завершении строительства новый водовод обеспечит стабильным и качественным водоснабжением около 7 тыс. жителей. <…> Общая стоимость проекта - 329,2 млн рублей, в том числе 232,7 млн рублей направит бюджет Ставропольского края, 96,5 млн рублей - средства федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что строительство водовода протяженностью 36 км - одно из ключевых мероприятий регионального проекта в рамках нацпроекта "Экология" на Ставрополье. Работы планируется завершить до 2022 года.

"На сегодняшний день работы ведутся в штатном режиме, на стройплощадке на постоянной основе находятся специалисты управления капитального строительства, которые осуществляют надзор, как за качеством производимых работ, так и за освоением бюджетных средств", - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов. Всего на его исполнение планируется направить 4,041 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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