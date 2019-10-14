Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш - 2"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции (АЭС) "Пакш - 2", которую будет строить госкорпорация "Росатом". Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

"В Венгрии на несколько дней раньше срока технический проект будущей АЭС "Пакш - 2" утвержден заказчиком. Следующий этап - получение лицензии на строительные работы", - сказал он.

В июне Лихачев сообщал журналистам, что Росатом в этом году сдаст заказчику АЭС "Пакш - 2" в Венгрии технический проект станции, что позволит в следующем году направить документы на получение лицензии на строительство АЭС.

О проекте

АЭС "Пакш" построена в конце 1980-х годов и сейчас производит около 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. На АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью около 2 тыс. МВт.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, и в конце 2014 года Росатом подписал контракты на достройку АЭС. Проект расширения станции получил название "Пакш - 2". Инвестиции в него оцениваются в €12,5 млрд. В том же году РФ и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до €10 млрд на достройку станции. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить выработку электричества.