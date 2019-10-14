Росатом определил две площадки в России для строительства АЭС малой мощности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" определила в России две площадки для потенциального строительства атомных электростанций (АЭС) малой мощности - это Челябинская область и Якутия. Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

"Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия", - цитирует издание Лихачева.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума сообщил ТАСС, что площадку для строительства АЭС мощностью 50 или 75 МВт планируется окончательно определить в 2020 г.

Лихачев, выступая на 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре, отметил, что строительство АЭС с реакторами малой и средней мощности является одним из перспективных направлений в атомной энергетике будущего.