Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росатом определил две площадки в России для строительства АЭС малой мощности

Ими станут Челябинская область и Якутия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" определила в России две площадки для потенциального строительства атомных электростанций (АЭС) малой мощности - это Челябинская область и Якутия. Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

"Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия", - цитирует издание Лихачева.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума сообщил ТАСС, что площадку для строительства АЭС мощностью 50 или 75 МВт планируется окончательно определить в 2020 г.

Лихачев, выступая на 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре, отметил, что строительство АЭС с реакторами малой и средней мощности является одним из перспективных направлений в атомной энергетике будущего.

Теги
РоссияЯкутияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Власти Карелии рассчитывают исключить из ФЦП развития республики до 2020 года 10 объектов
Из нее, в частности, предлагается исключить строительство психоневрологического диспансера в Суоярвском районе, а также строительство взлетных полос в Костомукше и Сортавале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС