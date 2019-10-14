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Опрос: только 22% россиян покупают автомобили в кредит

По результатам исследования онлайн-автосервиса Uremont, большинство россиян, а именно 63,2%, покупают авто на собственные, накопленные средства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Большинство россиян предпочитают покупать автомобиль на собственные деньги. В кредит приобретают машину только 22%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-автосервисом Uremont (входит в НТИ "Автонет") , которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян покупают авто на собственные, накопленные средства (63,2%). Также по-прежнему остается популярной покупка авто в кредит (22%). Многим приобрести машину помогают родители (11,3% опрошенных)", - говорится в результатах опроса. "Подарок от второй половины - 2,4%, лотерея - 1,1%", - отмечается в данных исследования.

Как отметили в Uremont, приобретение транспортного средства в кредит постепенно отходит на второй план, что может свидетельствовать об изменениях в потребностях автомобилистов.

"В основном люди стараются приобретать личный транспорт на собственные средства, не вступая в сковывающие долговые обязательства. Может быть, мы все же приближаемся к тому, что автомобиль - "это не роскошь, а средство передвижения", и возможно, россияне стали более склонны к приобретению простой марки автомобиля (но зато на свои деньги), нежели к неразумным тратам и попаданию в финансовую кабалу ради дорогой иномарки", - отметил основатель Uremont Артур Терисаян.

Опрос проводился в сентябре 2019 года среди более чем 5 тыс. автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет. Мужчин и женщин среди них было поровну.

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Россия
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